رئيس الإمارات وملك البحرين.. بدء توافد الزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام "فيديو"

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت قناة إكسترا نيوز أن بعض القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بدأت في التوافد إلى مصر استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل إلى مطار القاهرة الدولي: الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن زعماء وقادة بعض الدول العربية والأوروبية، مشاركتهم في قمة القاهرة السلام المزمع عقدها في القاهرة، غدًا السبت، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتناقش قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.



