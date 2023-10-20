أستاذ موارد مائية يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن توربينات سد النهضة الإثيوبي لتوليد الكهرباء، متوقفة للشهر الثاني على التوالي، رغم أن مخزون المياه كبير ويقترب من الـ40 مليار متر.
وأضاف "شراقي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن توقف توربينات سد النهضة عن العمل، كان منذ انتهاء الملء الرابع للسد الذي يكفي لتشغيل 13 توربينًا وإنتاج الكهرباء.
وتابع: على الأغلب أن عمل التوربينات غير مستقر وربما بسبب مشاكل فنية أو لعدم اكتمال شبكة نقل الكهرباء من سد النهضة.
وأشار إلى أن تشغيل التوربينات يعني مزيد من تصريف المياه لمصر، حيث سماحه بتصريف كميات مياه من السد، وعند انتهاء وصول المياه لمصر ستتضح الكمية التي فقدتها دولتي المصب نتيجة التخزين الأحادي المنفرد من جانب إثيوبيا.
وإثيوبيا تبني سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، حيث أعلنت الهيئة الحكومية الإثيوبية المسؤولة عن المشروع، اكتمال 90% من عمليات البناء.
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