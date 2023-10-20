"أبناء مصر" يفوض الرئيس السيسي.. ويؤكد: لا تهجير إلى سيناء



(مصراوي):

أيد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن الموقف الواضح الذي عبر عنه الرئيس، يؤكد أن مصر تتعهد أمام العالم بأنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية التي وصفها الرئيس بأنها أم القضايا.

وأكد "بركات" أن السيسي يحافظ على الأمن القومي برفضه تهجير الفلسطينيين وأبناء غزة تحديدًا إلى سيناء، كذلك يصون القضية الفلسطينية من التفكك، ويحافظ على السلم والأمن في المنطقة.

وأوضح، أن السيسي أكد على هيبة مصر وسيادتها على أراضيها، وهو يدرك تمامًا أن الشعب المصري يقف ورائه بقوة لمنع خطط التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وأشار إلى ذلك بقوله إن "ملايين المصريين مستعدون للاحتجاج على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة".