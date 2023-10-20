جمعية مصر الجديدة تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على أرواح الفلسطينين بقطاع غزة
كتب- محمد شاكر:
أعلنت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، تعليق كافة أنشطتها، ووقف كل الاحتفالات والفعاليات والأنشطة في كافة مؤسسات الجمعية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة.
يأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل وحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني، واستجابة لقرار القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام إيمانا منها بحق الفلسطينين في العيش امنين في وطنهم وإعلان التنديد بكل مايحدث من قبل إسرائيل من قتل متعمد للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد رئيس الجمعية أن المجتمع المدنى بكافة أطيافه يندد بما يحدث من إبادة جماعية للشعب الفلسطينى مطالبين دول العالم بوقف تلك المذابح على الفور وإنقاذ الشعب الفلسطينى الصامد من العدوان الغادر فى حقه.
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