منذ 1970.. جريدة أردنية توثق مخطط إسرائيل لتفريغ قطاع غزة من السكان
كتب- إسلام لطفي:
"بدء تفريغ قطاع غزة من السكان".. كان هذا مانشيت لجريدة "الدستور" الأردنية في عددها رقم 1027 الذي نشرته في شهر مارس عام 1970.
وأعادت قناة القاهرة الإخبارية نشر العدد والمانشيت عبر شاشتها، حيث وثقت الجريدة ما كان حينها من بدء تفريغ قطاع غزة من السكان.
وأوضحت القناة أنه حينها كان الحديث عن 300 ألف مواطن في القطاع، وما زال هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيل أن تنفذ هذا المخطط.
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