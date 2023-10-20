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BBC

انتهاء الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية أمام المنصة

05:59 م الجمعة 20 أكتوبر 2023
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (1)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (3)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (5)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (6)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (7)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (8)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (9)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (10)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (11)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (12)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (13)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (14)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (15)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (16)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (17)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (4)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (19)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (20)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (21)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (2)
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    توافد المواطنين أمام المنصة استعدادًا لدعم الشعب الفلسطيني (18)
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(مصراوي):
انتهت الوقفة التضامنية التى نظمها دعا لها الحوار الوطني، وشارك فيها الآلاف من المواطنين، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتأييدا وتفويضًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات لأزمة حيال الأزمة.

وأعيد فتح طريق النصر في الاتجاهين أمام حركة السيارات، عقب انتهاء الوقفة التضامنية.

سوق مصراوى

المنصة تظاهرات دعم فلسطين دعم غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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