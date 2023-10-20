انتهاء الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية أمام المنصة
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(مصراوي):
انتهت الوقفة التضامنية التى نظمها دعا لها الحوار الوطني، وشارك فيها الآلاف من المواطنين، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتأييدا وتفويضًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات لأزمة حيال الأزمة.
وأعيد فتح طريق النصر في الاتجاهين أمام حركة السيارات، عقب انتهاء الوقفة التضامنية.
سوق مصراوى
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