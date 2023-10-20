مشيرة خطاب عضوا باللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان

القاهرة - أ ش أ

اختتمت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة أكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتجارة.

وذكر المجلس - في بيان، اليوم، أنه تم انتخاب الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضوا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب مباديء باريس.

وأعربت الدكتورة مشيرة خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، والذي يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ومن المعروف أن اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدى التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بمباديء باريس.

وبناء على ذلك يتم تحديد المستوى الذي تحظى به كل مؤسسة، ويحظى المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمرتبة الألف، ومن المقرر أن يخضع لعملية تقييم دورية في شهر نوفمبر المقبل.