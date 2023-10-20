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BBC

السيسي: فكرة نزوح الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة

04:00 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من المهم العمل على استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة:"نحتاج إلى التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، مشددا على أن فكرة نزوح الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة.

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