السيسي: فكرة نزوح الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من المهم العمل على استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة:"نحتاج إلى التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، مشددا على أن فكرة نزوح الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة.