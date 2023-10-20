تظاهرة حاشدة بشارع الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين - صور
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير: علاء أحمد
احتشد آلاف المصلين، بشارع الأزهر عقب صلاة الجمعة التي أدوها بالجامع الأزهر، لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف احتجاجا على دعوات تهجير الفلسطينيين.
وخرجت مسيرة تضم الآلاف من المصليين للتنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني، ورفض تهجير الفلسطينيين والإعلان عن التأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين بما يؤدى إلى تصفية القضية، وأيضا عن الوقوف خلف الدولة المصرية في حماية أمنها القومي.
كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.
ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.
وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.
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