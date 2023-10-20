توافد العشرات على النصب التذكاري للجندي المجهول استعدادًا لوقفة دعم فلسطين

استعدادت بالجامع الأزهر لتنظيم وقفة تضامنية مع غزة بعد صلاة الجمعة

أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. الآلاف يتظاهرون أمام نصب الجندي المجهول

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: نادر نبيل

توافد العشرات من المواطنين عقب صلاة اليوم الجمعة، على النصب التذكاري للجندي المجهول بشارع النصر بمدينة نصر، استعدادًا لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، جراء الأحداث التي تشهدها غزة.

وكانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.