إجراء عاجل لـ "الثروة السمكية" بعد ظهور أسماك نافقة على سطح البحر بالإسكندرية

كتب-أحمد مسعد:

شهدت منطقة ميناء "المكس" بمحافظة الإسكندرية نفوق أعداد من الأسماك؛ مما تسبب في حالة قلق ورعب لدى الصيادين بالإضافة إلى تقديم أحد نواب طلب استجواب لدى الحكومة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن نفوق الأعداد محدود للغاية ولا يوجد أي شيء مقلق أو غير طبيعي، مشيراً إلي أن الحديث عن وجود أزمة بيئية بسب تلوث أو مواد مشعة أمر غير صحيح.

وأضاف مصلحي في تصريح خاص لـ مصراوي، اليوم الجمعة، أن السبب الحقيقي هي التغيرات المناخية وتحديدًا ارتفاع درجات حرارة المياه، لافتًا إلى أن اقتراب الأسماك من الشاطئ بهذه الطريقة راجع للبحث عن الطعام.

وأشار إلى أن الهيئة أرسلت فرق بحث مختلفة وقامت بسحب عينات من المياه والأسماك النافقة للتأكد من الوضع البيئي.

وكان قد تقدم النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، حول نفوق أفواج كبيرة من الأسماك البلطي والبوري على سطح البحر في ميناء المكس غرب الإسكندرية.

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