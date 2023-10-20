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إكسترا نيوز: مظاهرات حاشدة بالمحافظات لوقف العدوان على غزة

01:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

مظاهرات حاشدة بالمحافظات لوقف العدوان على غزة

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كتب - مصراوي:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، انطلاق مظاهرات حاشدة بمحافظات الجمهورية تلبية لنداء الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز، عقب صلاة الجمعة.

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة غدًا بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.

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