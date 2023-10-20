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وزير الأوقاف ومحافظ السويس يشهدان استلام دفعة من لحوم صكوك الأضاحي بالمحافظة

01:47 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

صكوك لحوم الأضاحي أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، استلام دفعة من لحوم صكوك الأضاحي بلغت 2 طن، و1000 شنطة مواد تموينية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف، الجمعة، بمحافظة السويس، واستقبله المحافظ عبد المجيد صقر بمبنى الديوان العام، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر وذكرى انتصار المقاومة الشعبية في السويس.

وطالب وزير الأوقاف، الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول صكوك الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.

كما استعرض وزير الأوقاف - خلال الزيارة - البرامج وأنشطة تحفيظ القرآن للأطفال، وحلقات العلم، موضحا أنه جرى اختيار يوم الجمعة لاستقبال النشء في حلقات تحفيظ القرآن، فضلا عن تخصيص مساجد أيضا مقرأة القرآن والتي تعمل على تحسين وتصحيح قراءة القرآن والحفظ أيضا للكبار.

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وزير الأوقاف محافظ السويس لحوم صكوك الأضاحي الأسر الأولى بالرعاية

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