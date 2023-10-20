طائرات مساعدات طبية من الأردن لأهالي غزة تصل مطار العريش
كتب - مصراوي:
استقبل مطار العريش، بعد صلاة الجمعة، ائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية استعدادا لدخولها غـ ـزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، ظهر الجمعة.
كانت طائرة مساهدات إماراتية وصلت ظهر الجمعة إلى مطار العريش، تحمل مساعدات لأهالي غزة، بعد وصولا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـزة، وتوجه بعدها إلى معبر رفح.
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