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BBC

طائرات مساعدات طبية من الأردن لأهالي غزة تصل مطار العريش

01:43 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

مساعدات أردنية

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كتب - مصراوي:

استقبل مطار العريش، بعد صلاة الجمعة، ائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية استعدادا لدخولها غـ ـزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، ظهر الجمعة.

كانت طائرة مساهدات إماراتية وصلت ظهر الجمعة إلى مطار العريش، تحمل مساعدات لأهالي غزة، بعد وصولا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـزة، وتوجه بعدها إلى معبر رفح.

سوق مصراوى

مساعدات أردنية صلاة الجمعة مطار العريش معبر رفح غزة

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