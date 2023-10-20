الطائفة الإنجيلية تدين قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
القاهرة - أ ش أ
أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، مساء أمس، والذي طال أحد مباني الكنيسة التي تقدم خدمات إنسانية في مدينة غزة، وأسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين.
وأعرب زكي في بيان له، الجمعة، عن قلقه العميق إزاء العنف الموجه للمناطق السكنية خلال الـ13 يوما الماضية، والذي طال أمس أحد أعرق المؤسسات الدينية في فلسطين والوطن العربي، كنيسة الروم الأرثوذكس.
وقال إن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي، من استخدام القوة العسكرية المفرطة، وقصف منشآت مدنية، وفرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في أرواح المدنيين ويشكل عقابًا جماعيًّا.
وأكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، أهمية الدور المصري التاريخي، قيادة وشعبًا، وموقفها في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه، وعلى التزام الدولة المصرية في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.
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