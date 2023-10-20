إعلان

BBC

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الغائب على شهداء فلسطين - بث مباشر

01:29 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين من مسجد بدر بمدينة بور فؤاد بالسويس.

وأم المصلين الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، الذي ألقى خطبة الجمعة عن "الدفاع عن الوطن والأرض والعرض".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لصلاة الغائب، عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن قيادات الوزارة يؤدون صلاة الغائب في أكثر من " 120 " مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، داعية الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

سوق مصراوى

وزير الأوقاف مفتي الجمهورية صلاة الغائب شهداء فلسطين مسجد بدر بمدينة بور فؤاد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطائفة الإنجيلية تدين قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| من أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: هناك شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة