وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الغائب على شهداء فلسطين - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين من مسجد بدر بمدينة بور فؤاد بالسويس.

وأم المصلين الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، الذي ألقى خطبة الجمعة عن "الدفاع عن الوطن والأرض والعرض".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لصلاة الغائب، عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن قيادات الوزارة يؤدون صلاة الغائب في أكثر من " 120 " مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، داعية الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.