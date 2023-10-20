طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات إنسانية لغزة تصل مطار العريش
كتب- محمد أبو بكر:
وصلت ظهر الجمعة طائرة إماراتية إلى مطار العريش، تحمل مساعدات لأهالي غزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، ظهر الجمعة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل منذ قليل، إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
و غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل قليل، مطار العريش متوجها إلى معبر رفح.
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