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BBC

طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات إنسانية لغزة تصل مطار العريش

01:06 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات إنسانية لغزة تصل مط

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كتب- محمد أبو بكر:

وصلت ظهر الجمعة طائرة إماراتية إلى مطار العريش، تحمل مساعدات لأهالي غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، ظهر الجمعة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل منذ قليل، إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

و غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل قليل، مطار العريش متوجها إلى معبر رفح.

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طائرة إماراتية مساعدات لأهالي غزة مطار العريش الأمين العام للأمم المتحدة

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