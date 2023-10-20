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BBC

لإدخال المساعدات.. المعدات المصرية تعيد إصلاح الطريق لمعبر رفح ناحية فلسطين

11:17 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

إدخال المساعدات من معبر رفح

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأوضحت في نبأ عاجل لها، صباح الجمعة، أن الكاميرات الخاصة بالقناة قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

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معبر رفح قطاع غزة إدخال المساعدات لقطاع غزة

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