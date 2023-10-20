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مفتي تونس: بلادنا تدعم مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

10:47 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

الدكتور هشام بن محمود مفتي تونس

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القاهرة - أ ش أ

قال مفتي تونس هشام بن محمود إن مصر تحتضن مؤتمرا مهما وهو "تحديات الفتوى في الألفية الثالثة" الذي يتناول كافة التحديات في وقت دقيق وحاسم من تاريخ الأمة وكأن القدر يشاء أنه على رجال الفتوى وعلى علماء الأمة الإسلامية اليوم أن يكونوا مؤهلين قادرين على التحدي في هذه الفترة التي نعيشها والباحثين أيضا يقدموا الحلول الملائمة لتعود الأمة الإسلامية شامخة تقود ولا تقاد ولها من الرفعة والمكانة والتواجد في عالم لا مكان لضعيف فيه.

وثمن مفتي تونس على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء " الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والذي اختتم أعماله أمس " موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وحرصها الدائم على الحفاظ على هذه القضية ورفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا يمكن لشعب أن يعيش في غير أرضه ويتركها لشعب ليس له أرض، مؤكدا أن هذا الموقف لا يستغرب من الشقيقة مصر ومن قائدها الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن بلاده تدعم مصر في كافة مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقفهما متوازيان لأن الرئيس قيس سعيد كان له أيضا موقفا صارما جدا فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تحتضن الشعب الفلسطيني وتساند قضيته دائما، معربا عن أمنياته بأن تتحرر فلسطين ويتحرر القدس ونصلي معا في المسجد الأقصى وتعود حقوق الشعب الفلسطيني إليه ليعيش آمنا مطمئنا في بلاده مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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