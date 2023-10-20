بـهذه المساجد.. الأوقاف تعلن أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن قيادات الوزارة يؤدون صلاة الغائب في أكثر من " 120 " مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م.
وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، داعية الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.
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