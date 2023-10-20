مطالبة بحمايتهم.. برلمانية: مايحدث في غزة مأساة ومذبحة للفلسطينيين

كتب سامح سيد :

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، أن مايحدث في غزة مأساة كبري ومذبحة للفلسطينين على يد الصهاينة المجرمين، ومع ذلك الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتساندها في أفعالها الإجرامية بل حركت حاملة الطائرات إلى شرق المتوسط لتخويف المنطقة بأكملها والهدف ليس حماية إسرائيل التى تملك الأسلحة المتطورة والصواريخ العابرة الدقيقة بل أن الهدف أكبر من ذلك وواضح وهى مصر والإصرار على إزاحة الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء وتوطينهم.

وقالت "الجزار": إننى وبالنيابة عن الشعب المصرى وبحكم الدستور والقانون أصرح لقواتنا المسلحة بحماية الفلسطينيين ووقف القصف الإسرائيلي لغزة بالوسائل والطرق التي تراها قواتنا المسلحة فى صالح الفلسطينيين والمصريين وإجبار المجرم الصهيوني من وصول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة بأي طريقة وكيفما ترى قواتنا المسلحة.