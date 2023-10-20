أمطار ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

انخفاض الحرارة في هذه الأوقات.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، إن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يصاحب طقس الـ 6 أيام القادمة، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى، مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، بداية من شمال الصعيد، وجنوب سيناء، وخليج السويس، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة.

وتابعت الأرصاد، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق متفرقة بالجمهورية.

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