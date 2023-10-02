كلفه السيسي برئاسة حملته الانتخابية.. من هو المستشار محمود فوزي؟

كتب- عمر كامل:

أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلها القانوني بها.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي، والذي قدم اعتذارا في وقت لاحق الإثنين 2 أكتوبر ٢٠٢٣ من أمانة المجلس الأعلى للإعلام، كما كان يشغل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، ليبدأ مهمة تنسيق أصعب وأهم نقاش حول الحياة العامة المختلفة في تاريخ مصر الحديث.

وحصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، وأيضا درجة ماجيستير القانون في موضوع القانون الخاص والقانون العام عام 2002، ثم حصل على درجة ماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية ICL عام 2009.

وشغل فوزي عدة مناصب متعددة خلال حياته المهنية منها منصب الأمين العام لمجلس النواب ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب بدات منذ عام 2016 وحتى عام 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.

كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية في مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

وشارك في صياغة مجموعة من القوانين واللوائح بعد ضمه عضوا في لجان الصياغة ومنها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية، ثم شغل منصب المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.