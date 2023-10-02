السيسي: أعتزم الاستمرار في حالة الحوار وتنمية الحياة السياسية
كتب- محمد عمارة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع حالة الحوار الوطني التي كانت مبشرة، موكدًا أنه وجه الحكومة ببحث مخرجات الحوار.
وأضاف خلال كلمته في اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن": وأعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية وتنمية الحياة السياسية والحزبية، لتتحقق للدولة مسارات ورؤى.
وأعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة للشعب المصري.
ويأتي ذلك في إطار جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين، عقب انتهاء جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي".
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