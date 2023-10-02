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الوقوف دقيقة للشهداء وأسرهم.. الرئيس السيسي: لن ننسى ما قدمتوه

08:48 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- إسلام لطفي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الحاضرين في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالوقوف دقيقة للشهداء وأسرهم، من أجل "أن نقول أننا لن ننسى ما قدمتوه من أجل استقرار هذا البلد".

وأعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة للشعب المصري.

ويأتي ذلك في إطار جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين، عقب انتهاء جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي".

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