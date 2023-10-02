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السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة

08:47 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

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عاجل| السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة