محمود فوزي يعتذر عن عدم استكمال مهمته بـ"الأعلى للإعلام".. وكرم جبر: كان خير معين للمجلس

كتب- إسلام لطفي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ المستشار محمود فوزي تقدَّم باعتذار عن استكمال عمله أمينًا عامًّا بالمجلس، لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أدَّاها في أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله.

وأضاف: وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.

وأكد رئيس المحلس أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل، في مقر المجلس، لرغبة زملاءه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.