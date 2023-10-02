بعد قليل.. السيسي يُلقي كلمة مهمة للشعب المصري

كتب- محمد نصار:

أعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل الآن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل.

ويأتي ذلك في إطار جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين.