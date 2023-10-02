السيسي: 100% مكنتش راضي عن الإعلام في تناوله لمشاكلنا مع الآخرين
كتب- محمد عمارة:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن راضيا عن الإعلام وتناوله لمشكلات مصر مع الآخرين.
وقال الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: تقوليلي طب أنت كنت راضي عن الإعلام وتناوله في مشاكلنا للآخرين؟، 100 % لأ، لا بحب الإساءة وطولة اللسان، يعني أنت تُسيء ليّ وأنا أسكت، أيوة، يعني أنت تفضل تمكر عليّ وأنا أسكت، أيوة.
وأضاف: كل ما يجرحوك اشقى أكتر، كل ما يطولوا لسانهم عليك، اشتغل أكتر، حوِّل الإساءة لوقود نجاحك، أنت هتقعد تشتمه في الإعلام، وتقوله مش عارف إيه، لن أشوه لساني بالإساءة، أبدا، أقولهم يا عم محدش يسيء.
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