مش مهم مين موجود.. الرئيس السيسي للمصريين: حافظوا على بلدكم

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما حدث عام 2011 يجب أن يُتخذ درسًا للتعلم منه.

وأضاف الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: اللي اتعمل في مصر 2011، لا بد يتاخد منه دروس وعبر ويتاخد إجراءات ميتكررش تاني، يعني أنا أنزل أحاصر برلمان ومجلس وزراء ومحكمة دستورية، وامبارح كنت بقول بينزلوا بعشرين جنيه وشريط ترامادول، أنا كنت مدير استخبارات وشايف كل حاجة، وأنت في البيت شايف ناس في الشارع تقولك الشعب يريد.

وتابع: شوفوا كلكم، أنتم اختزلتوا العلاقة بيني وبينكم في مكاني هنا.. لكن لو حافظتوا على بلدكم ومين موجود هنا مش مهم، والله أنا صادق معاكم، اسمعوا كلامي.

وواصل: لما جه الوزير سامح شكري كوزير للخارجية مكنتش أعرفه، قعدنا نتكلم على موضوع السياسة الخارجية، الانطباع كان سلبي جدا عننا، مش عشان دعم القوات المسلحة لمطالب الشعب، ده غير الاضطرابات، وحرق 70 كنيسة في الصعيد وأبراج الكهرباء، قولتله يا سامح أنا أدبيات السياسة عندي مختلفة غير اللي بيتم تدريسها في الكلية وأنا عندي ثقة كبيرة في هذه السياسات، لأنها نابعة من قيم دينية وأخلاقية أنا بعتقدها، حتى لو اتقابلت بمقاومة، قولتله لا نتدخل في شئون الآخرين، ويكون عندنا صبر استراتيجي.

وأكد السيسي: مش هطلع بيان وأطلعلك بيان، تطرد لي سفير وأطردلك سفير، وبالتالي إحنا بنعيد صياغة السياسة مش هي القديمة، الريادة والسيادة والكلام اللي بتحبوا تقولوه، والدليل النتائج، إحنا اكتسبنا ثقة الآخرين اللي كده واللي كده، رغم قدراتنا كمان مش دولة متقدمة اقتصاديا، إحنا ظروفنا صعبة جدا، ده كلامنا، وكمان إعادة بناء انطباع، أي كلام بيتقال اتحول لخطط، عايز أعيد بناء صورة الداخلية.