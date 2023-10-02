إعلان

BBC

السيسي متحدثًا عن 2011: أحاول توثيق الواقع المصري

06:58 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فترة ما بعد 2011، موضحًا أنه يحاول توثيق الواقع المصري في هذا التوقيت.

وقال الرئيس خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين: الناس يمكن نسيت أو مش مهتمة أو حديثة في السن، فيه فرق بين إنك تقوله أو تعيشه، إنك تقوله ممكن نقول كتير ونكتب كتب كمان.

وأضاف السيسي: أنت بترى أهلك هيضيعوا مننا بإيدينا، ده كان أخطر حاجة، الهدم بواسطة أهل بلدك، تم إسقاط مؤسسات الدولة، ودخلنا 19 مارس والتعديلات الدستورية والكلام اللي أنتوا عشتوه.

وتابع: أنت بتتكلم على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأنا بقول للوزير، أنا مع الفكرة، مع إعادة هيكلة كل حتة في مصر، التطوير جزء من الحياة الإنسانية، لو أنت معترفتش بيه يبقى متعرفش الدنيا، تيجي تقول الجيش كفاية كده، مؤسسة القضاء كفاية كده، أنت كده بتتخلف عن عصرك، ده مش مطلب شعبي للهيكلة، ده تطوير بغض النظر عن 2011، ده عمل لا بد للكل أن يراه، تطور وتفكر في بكرة، لو توقفت هتموت بأدبيات أنت كنت عايش بيها من 50 سنة.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي مؤتمر حكاية وطن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مش مهم مين موجود.. الرئيس السيسي للمصريين: حافظوا على بلدكم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بعد قليل.. السيسي يُلقي كلمة مهمة للشعب المصري