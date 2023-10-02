السيسي: كانوا بيسألوني كمدير استخبارات مين اللي جاي قولت الإخوان

كتب- محمد عمارة:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حينما كان يُسأل عن من سيتولى الحكم في مصر كان يُجيب بأنهم الإخوان.



وأضاف الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: كانوا بيسألوني كمدير استخبارات مين اللي جاي، كنت أقول هم.. ده تقدير علمي.



وتابع السيسي: كانوا بيقدموا نفسهم أنهم أفاضل الناس، يا أخي ده المنهج كذب، خلوا الكذب منهج، شرعنوا الكذب، أنا مش بهاجم حد والله، أنا بوثق حالة.



وواصل: اللي حصل، كل مقومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة، مفيش مؤسسة كانت على حيلها، واتعمل بمخطط كبير للإساءة وتشويه صورة عشان ميكونش ليك دور في المرحلة دي، عشان تبقى دولة بلا دولة، تدمير أقسام ومديريات أمن وكنائس، كل اللي إيديهم قدرت تطوله، وأنا والله بقيت أقول، لا يمكن ربنا يمكن الأشرار أبدا، مكنش فيه أمل.