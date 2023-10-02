قالوا الجيش ورط الداخلية.. السيسي: الإخوان حاولوا الوقيعة بين جناحي الأمن

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جماعة الإخوان حاولت ضرب مؤسسات الدولة وإحداث وقيعة بين الجيش والشرطة.

وأضاف الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: الناس اللي قعدت معايا في 2011 وكتير من الإعلاميين والمفكرين اللي قعدت معاهم، قولت ليهم الروابط بتاعة الدولة اتفكت، الواقع بيقول كده، الدولة عبارة عن أحزمة تحكم الحماية والأمان للدولة، من أول الرئاسة والدستور والوزارات والبرلمان.

وتابع الرئيس: كل مؤسسة بيتم استهدافها أنت بتفك حاجة في الدولة، تصور لو أنت استهدفت مؤسسة الرئاسة، إحنا مش بنتكلم على شخص، بنتكلم على حال الدولة، لما تستهدف المؤسسة دي، أنت شيلت الرأس، ثم تستهدف جناح من أجنحة الأمن القومي وهي وزارة الداخلية، ثم عملت وقيعة بين الداخلية والجيش، وقالوا إن الجيش ساب الداخلية وورطها.

وواصل: ثم البرلمان بقى، بغض النظر الانتخابات دي مزورة ولا لأ، بتكلم على التفكيك اللي تم، كل مؤسسة أنت فكيتها، هتبقى عايز ترجعها، مسار إنك ترجعها مش سهل، حليت البرلمان، عشان ترجعه عايز انتخابات، طب فيه استقرار ولا لأ؟ طب فيه أحزاب تقدر ولا لأ؟ مؤسسة الرئاسة نفس الكلام.. وتخش في متاهات من خلالها حالة الهشاشة اللي بتتعرض لها البلد في منتهى الخطورة، في بلد ناسها كتير، وبعض العناصر فاهمة غلط، إنها لما تقع هياخدها، وهو مش فاهم إن اللي بيقع مينفعش يتاخد، هو مش متعلم ومش فاهم.

واستطرد: بأقول الكلام عسى أن يكون منهم رشيد، يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لو حافظ على بلد، مفيش حد يقدر يكسرها.