مسيرات في الميادين.. مستقبل وطن: آلاف المصريين يطالبون السيسي بالترشح لفترة جديدة
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كتب- مصراوي:
أعلن حزب مستقبل وطن، توافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة، نظَّمها الحزب في ميادين مصر كافة، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.
وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، مسيرات حاشدة للاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحمل المواطنون خلال هذه المسيرات التي شارك فيها بعض الأحزاب السياسية، صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات لدعم القيادة السياسية.
وأكد المواطنون دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن إيمان الحزب بدعوة الرئيس للترشح لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.
وأوضح العطيفي أن جميع قيادات الحزب وكوادره وأعضاءه موجودين اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادًا واصطفافًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أن الرئيس قدَّم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، مضيفًا: نحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".
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