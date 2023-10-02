نائب وزير الإسكان: تشجيع القطاع الخاص لتوطين صناعة مهمات "مياه الشرب والصرف" محليًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية اهتمام قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بتحسين أداء مقدمي الخدمات مع تطوير أساليب التشغيل والصيانة المختلفة، بغرض الحفاظ على الاستثمارات وتحقيق الاستدامة للخدمات.. مشيرا إلى حجم الجهد المبذول من خلال وزارة الإسكان في تشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ لتنفيذ استراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوطين صناعة كافة المهمات محليًا، وذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، النسخة الثانية من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورعاصم الجزار.

وأوضح دكتور سيد إسماعيل، حجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى حوالي 98.7% حاليًا على مستوى الجمهورية بجانب مشروعات رفع الكفاءة، كما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 50% في عام 2014 إلى 67% حالياً بجانب مشروعات رفع الكفاءة والإحلال والتجديد.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، أجنحة بعض الهيئات والشركات المصرية المشاركة في المعرض، والتي منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وشركة (السويدي إلكتريك)، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، كما زار أجنحة بعض الشركات الألمانية العالمية المشاركة في المعرض والمختصة بالإدارة المستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأنظمة التحكم والمراقبة بهدف ترشيد الاستهلاك، واستخدام أحدث أنواع العدادات الذكية.

وطالب نائب وزير الإسكان ممثلي الشركات المشاركة بضرورة الإسراع في توطين صناعة كافة المهمات المطلوبة؛ لتنفيذ المشروعات والإدارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية الذكية، مؤكداً الدعم الكامل من خلال الوزارة لكافة شركات القطاع الخاص وتشجيعهم على زيادة الاستثمارات المحلية في مصر.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من الابتكارات الناشئة لمجموعة من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وخريجي المدارس الفنية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، مشيدًا بتلك الابتكارات، وموجهًا بضرورة دعمها بهدف الاستفادة منها وتطبيقها.

شارك بالحضور في المؤتمر مسئولو العديد من المنظمات والهيئات المحلية والعالمية العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة أكثر من 40 شركة عالمية.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر والمعرض الدولي تشارك في تنظيمه وزارة الإسكان، ويأتي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية والمصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية مياه البحر، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في نجاح تحقيق استراتيجيات الوزارة المختلفة، اتساقا مع نهج التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل توطين صناعة مختلف احتياجات مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي محلياً.