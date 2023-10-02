تحرير صقر وإطلاق بجعة.. وزارة البيئة تتابع قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل، حملة تفتيشية للتٱكد من تنفيذ قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة البيئة، في بيان، الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المحمية متمثلة في وجود شباك صيد وضبط صقر من نوع العوسق عالق الشباك.

وعلى الفور تعامل فريق إدارة الحملة مع الموقف وأزال الشباك وحرر الصقر المضبوط وتم توفير الرعاية الصحية والتأكد من قدرته على مواصلة حياته في بيئته الطبيعية وإطلاقه.

ومن ناحية أخرى، نجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل بإعادة إطلاق البجعة البيضاء الكبيرة great white pelican والتي سبق ضبطها لدى أحد محلات بيع الأسماك بمدينة بورفؤاد بعد توفير الرعاية الطبية والغذائية لها لمدة شهرين لاستعادة قدرتها الحيوية.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام، خلال السبت الثاني من شهري مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.