"جالي في 2014".. السيسي يكشف كواليس إنشاء جامعة زويل

كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل حديث دار بينه وبين العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، حول إنشاء جامعة زويل.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، الاثنين: في فرق بين الفكرة وتنفيذها، الدكتور زويل الله يرحمه جالي في 2014 وقالي عايز أعمال جامعة زويل.

وأضاف الرئيس: قولت إيه المطلوب مني، قال ولا حاجة، أنا عايز الهيئة الهندسية هي اللي تنفذ، قولت ليه هل تضمن تبرعات الجامعة دي؟، قال طبعا.

وتابع الرئيس السيسي: كان معاه وقتها 500 مليون جنيه وبرنامج الجامعة ضخم، قولت ليه يا دكتور زويل أنت هتعتمد في الفكرة على تبرعات الناس، أيا مين الناس اللي وعدوك.

وواصل الرئيس: مش كل فكرة هتنجح إلا بحاجتين، تبقى فاهم أنت بتعمل إيه وتصر عليه وتعمل على نجاحه، وبعدين حصل اللي حصل، يبقى الهيئة الهندسية تكمل المشروع عشان ميصحش عيب.