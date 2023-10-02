لقاح الإنفلونزا الموسمية.. هل يحصل الأطفال على جرعة كاملة؟

كتب- أحمد جمعة:

ضخت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، جرعات إضافية من لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الحصول على اللقاح.

ويتساءل البعض عن موقف الأطفال من الحصول على لقاح الإنفلونزا، هل يتم إعطائهم جرعة كاملة أم نصف الجرعة.

ومن بين الفئات المستهدفة باللقاح، الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر، لكن يمنع اللقاح عن الأطفال أقل من ٦ شهور، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، لمصراوي، إن الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة بالتطعيم يحصلون على جرعة كاملة، وغير صحيح ما يتردد عن حصولهم على نصف الجرعة.

ويجري توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

ويتوفر اللقاح الرباعي تحت اسمين تجاريين، الأول "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، من إنتاج شركة سانوفي في فرنسا بسعر 267 جنيهًا، و"انفلوفاك تترا Influvac tetra"، من إنتاج شركة أبوت في هولندا بسعر 257 جنيهًا.