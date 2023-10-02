لمدة شهر.. متحف جاير أندرسون ينظم معرضَين أثريين لمقتنيات نادرة
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كتب- أحمد السعداوي:
ينظم متحف جاير أندرسون، معرضَين أثريَّين مؤقتَين لمدة شهر؛ لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية النادرة التي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة.
وأوضحت ميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون، أن المعرض الأول يأتي تحت عنوان "الملاحة البحرية في بيت الكريتلية"؛ احتفالاً باليوم العالمي للملاحة البحرية، ويُقام بقاعة روائع المريتلية، ويضم 11 قطعة أثرية نادرة؛ من بينها نموذج قارب خشبي من عصر الدولة الوسطى، ومجموعة من الأدوات الفلكية المرتبطة بالملاحة عبارة عن بوصل، وإسطرلاب، وربع مجيب، ونصف مجيب.
وأشارت عزت إن أن المعرض الثاني يقام بالقاعة الزرقاء بالمتحف، تحت عنوان" إبداعات فرعونية في بيت الكريتلية"، ضمن احتفال المتحف بذكرى فك رموز حجر رشيد.
ويضم المعرض 12 قطعة أثرية عبارة عن مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، منها مجموعة من اللوحات الحجرية والخشبية التي تحتوي على نقوش ملونة ونصوص كتابية، وأوانٍ كانوبية وصناديق خشبية.
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