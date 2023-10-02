وفاة رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم في حادث تصادم وإصابة مدير عام التشغيل

كتب- محمد صلاح:

توفي المهندس أسامة أنور، رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم، نقيب مهندسي أسيوط، إثر حادث تصادم، اليوم الإثنين، على طريق القاهرة- أسيوط الغربي؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط.

ونتج عن الحادث أيضًا إصابة كل من المهندس مصطفى عويس، مدير عام التشغيل بقطاع الفيوم، وسائق السيارة.