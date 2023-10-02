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وفاة رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم في حادث تصادم وإصابة مدير عام التشغيل

10:37 ص الإثنين 02 أكتوبر 2023

سيارة إسعاف- أرشيفية

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كتب- محمد صلاح:

توفي المهندس أسامة أنور، رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم، نقيب مهندسي أسيوط، إثر حادث تصادم، اليوم الإثنين، على طريق القاهرة- أسيوط الغربي؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط.

ونتج عن الحادث أيضًا إصابة كل من المهندس مصطفى عويس، مدير عام التشغيل بقطاع الفيوم، وسائق السيارة.

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المهندس أسامة أنور وفاة رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم

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