وفاة رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم في حادث تصادم وإصابة مدير عام التشغيل
كتب- محمد صلاح:
توفي المهندس أسامة أنور، رئيس قطاع توزيع كهرباء الفيوم، نقيب مهندسي أسيوط، إثر حادث تصادم، اليوم الإثنين، على طريق القاهرة- أسيوط الغربي؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط.
ونتج عن الحادث أيضًا إصابة كل من المهندس مصطفى عويس، مدير عام التشغيل بقطاع الفيوم، وسائق السيارة.
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