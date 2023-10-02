38 شخصًا.. الصحة تكشف حالة مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي الحريق الذي اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، والذي أسفر عن إصابة 38 شخصًا.

وتواصل قوات الدفاع المدني عمليات التبريد في المبنى بعد إخماد الحريق خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق.

وأشارت إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

ولفتت إلى الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مع توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

الصحة تكشف عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية