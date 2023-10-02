وزير الري : تنفيذ 2400 مشروع على طول النهر وترميم القناطر القديمة مع الحفاظ على تراثها

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: «وتم تنفيذ 2400 مشروع على طول النهر، وترميم القناطر القديمة مع الحفاظ على تراثها، وإقامة قناطر جديدة، مثل أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وديروط الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتطوير المنشآت المائية الكبري).

وأضاف وزير الري قائلًا: (أنه سيتم إنفاق 12.2 مليار جنيه لتطوير المنشآت المائية على نهر النيل البالغ عددها 47 ألف منشأة).

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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