وزير الري : نمضي بروتوكولات مع البنوك علشان ندي المزراعين بالتقسيط على 10 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: « بنشتغل مع البنوك علشان نمضي بروتوكلات ندي المزراعين بالتقسيط على 10 سنوات).

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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