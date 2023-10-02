وزير الري : نمضي بروتوكولات مع البنوك علشان ندي المزراعين بالتقسيط على 10 سنوات
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: « بنشتغل مع البنوك علشان نمضي بروتوكلات ندي المزراعين بالتقسيط على 10 سنوات).
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
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