السيسي: موضوع السكان له بعد خطير في الاستقرار.. ومصر مش هتقدر توفر مياه شرب بعد 30 سنة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن: «موضوع السكان له بعد خطير في الاستقرار والمواطن مش هيعرف دا غير بعد 10 سنين، ومصر بدل ما كانت بتوفر مياه شرب نقية مش هتقدر توفر مياه شرب نقية بعد 30 سنة».

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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