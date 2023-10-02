"كل يوم طبيخ في القنوات".. السيسي للوزراء: اطلعوا قولوا شغلكم

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الرئيس السيسي: الدكتور هاني سويلم وزير الري، كان دكتور جامعة في ألمانيا قولتله تيجي تشتغل معانا قالي اجي

وقولتله هتتحمل اللي بتتعرض له؟

وأضاف: عارف إن دكتور الجامعة مش بيبقى متعود يتعرض لأكاذيب، عشان كدة باقول: التسويق والتغطية الإعلامية لأي نشاط أمر مهم

الناس بتتفاجئ بالحاجة، احنا مش بنتكلم على شغلنا رغم إن القنوات بتتكلم على الطبيخ كل يوم، آسف إني بقول كدة، لكن كل يوم طهي، طب اطلعوا قولوا شغلكم.

وتابع: لو قولتوا لأي قناة مش هيرفضوا، التغطية هتخلي الناس تعرف ومش هيبقى فيه هجوم عشان الناس عرفت.

وشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي يتضمن بعض من إنجازات وزارة الري والموارد المائية، خلال الأعوام الماضية.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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