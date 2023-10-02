"بدل صنع في الصين هيكون في مصر".. وزير الاتصالات: هنصنع بنفسنا التليفونات

كتب- محمد أبو بكر:

قال وزير الاتصالات، عمرو طلعت، نعمل الآن على تنمية مجال عالي القيمة وهو التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة التي تتواجد داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها، وأنه تم إنشاء مركز في العاصمة الإدارية الجديدة "امحوتب".

وأضاف وزير الاتصالات: يحتوي المركز على مجموعة عالية لتدعيم الشركات المصرية العاملة على توسيع أعمالها في مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة، يضم 24 شركة متخصصة منهم 9 شركات عالمية؛ لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات، ولم يقتصر على التصميم فقط، وإنما أيضًا التصنيع بجذب 4 شركات عالمية.

وأكد وزير الاتصالات، أنه تم جذب 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول، وليس تجمعيها، ولسنوات طويلة اعتدنا على التجميع التي لا تزيد قيمته المضافة عن 10 أو 15 %، عكس التصنيع تم الاتفاق مع الشركات على 40% شرطًا للتوقيع، وسيزيد تدريجيًا، و3 شركات بدأت، والرابعة هي سامسونج بتأسيس المصنع.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزرراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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