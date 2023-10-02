الميكنة دخلت الجامعات.. وزير الاتصالات: خطة لتحويل المناطق الأثرية لمراكز إبداع

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم مراعاة إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات داخل المحافظات المختلفة حتي يسهل على الطلاب أو الخرجين اللجوء إليها بشكل سهل.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: يوجد سياسة لتحويل بعض المباني التراثية إلى مراكز إبداع واستعادة جمالها، والهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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