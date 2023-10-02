تعرض الدكتور هاني الناظر لوعكة صحية شديدة.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف نجل الدكتور هاني النظار، دكتور الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، عن تعرض والده لوعكة صحية.

وقال نجله، عبر صفحته الرسمية، "إن والدي الدكتور هاني الناظر، في وعكة صحية شديدة جدًا، وداخل عملية بكرة الصبح، ومحتاج دعاءكم، ربنا يقومه بالسلامة).

وكان الدكتور هانى الناظر، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أمس قائلًا «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال أسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة».

وطلب هاني الناظر من متابعيه الدعاء قائلا ربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.