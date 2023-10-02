30 % نمو وميزانية 9 مليار دولار.. وزير الاتصالات يكشف خطة تطوير صناعة التعهيد

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نملك 100 ألف مركز مهني مستقل، وضاعفنا العدد 3 أضعاف في سنتين بعد ما كان 33 ألف، وبقينا نحتل 2.5 % من العدد العالمي، ونستهدف نوصل لـ 4 % في 2026، ونستهدف أن نصل لـ 220 ألف مهني مستقل بنمو 15 % في السنة، وأن نصل لنسبة نمو 30 % وهذا هدفنا.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أرقام العاملين بقطاع صناعة التعهيد بدأت تزيد، وهدفنا أن نصل لـ 336 ألف متخصص في 2026 بقيمة قدرها 9 مليار دولار.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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