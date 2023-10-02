السيسي يعلن دعم هذه الفئة بـ 1000 أو 2000 جنيه شهريًا.. لمدة 4 شهور

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تعليقه على كلمة وزير الزراعة، (قولوا للناس الـ بتصطاد لو فيه دعم مؤقت أثناء فترة التوقف، ممكن مثلًا نوفر ليهم 1000 أو 2000 جنيه لمدة 4 شهور، علشان نعمل إغلاق كامل للبحيرة، من أجل الراحة البيولوجية لتحقيق النتيجة، هيتضاعف العائد بتاعها".

وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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